Twitter заблокировал сотни аккаунтов за вмешательства РФ в выборы США
2017-09-29 08:59
Twitter заблокировал сотни аккаунтов за вмешательства РФ в выборы США
Была осуществлена проверка около 450 аккаунтов, которые ранее упомянула компания Facebook в своем исследовании.
Компания Twitter сообщила, что закрыла около 100 аккаунтов в своей социальной сети в связи с расследованием вмешательства РФ в президентские выборы США в 2016 году, передает Rus.Media.
В заявлении компании отмечается, что была осуществлена проверка около 450 аккаунтов, которые ранее компания Facebook упомянула в своем исследовании, и выяснилось, что 22 из них связаны с аккаунтами в Twitter.
Эти 22 аккаунты были заблокированы за нарушение наших правил, преимущественно за нарушение запретов на спам”.
“Кроме того, через эти аккаунты мы обнаружили еще 179 аккаунтов, касающиеся или связанные (с ними), и приняли к ним меры за нарушение наших правил”, – информировали в компании.
По данным Twitter, ни один из аккаунтов не был зарегистрирован в соцсети как рекламной. Расследование по этому делу продолжается.