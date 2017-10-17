Твоя девушка тебе изменяет, а ты даже не в курсе, уверяют ученые и объясняют, почему ты такой наивный
2017-10-17 12:35
Твоя девушка тебе изменяет, а ты даже не в курсе, уверяют ученые и объясняют, почему ты такой наивный
Исследование показало, что большинство людей, которые находятся в отношениях, обманывают друг друга.
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Серьезные отношения невозможны без мелких (и не очень) ссор из жизненно важных вопросов: кто опять не поднял стульчак унитаза или когда же наконец ехать к маме, передает Rus.Media. Но есть и более неприятная вещь, которая затмевает любовную идиллию, — предательства.
Бессердечная статистика говорит о том, что многие пары обманывают друг друга (измены стоят на первом месте среди причин развода, как сообщает исследование Техасского университета в 1997 году). Но ты-то совершенно точно знаешь, что твоя нынешняя девушка совершенно не такая. Откуда у тебя такая глупая уверенность? Наука и здесь готова прийти на помощь.
Исследование, опубликованное в «Журнале социальных и личностных отношений», выяснило интересную закономерность. В эксперименте приняли участие 200 человек, находившихся в отношениях длительностью от двух лет. Они прошли анонимное тестирование, в котором ответили на вопросы о вірность и предательство. Все участники считают, что верность очень важна, и примерно 90% уверены, что их партнер никогда не обманывал. При этом 70% никогда не разговаривали с партнером на тему верности: что считать изменой, а что — легким флиртом. Также исходя из опроса подавляющее большинство считает, что изменяет примерно половина людей. Но только не в их паре.
Это примерно соответствует реальным цифрам: 40% опрошенных анонимно признались, что не были верны своим партнерам. При этом 95% участников эксперимента верит в честность своих любимых.
Результат неутешительный. Как видишь, доверие себя не оправдывает. Но мы не призываем тебя становиться параноиком и устраивать скандал, если выяснится, что твоя девушка сказала тебе, что отправилась на маникюр, а сама вместо этого сделала пилинг! Как быть? Самосовершенствуйся: изучай заповеди совместной жизни, не пренебрегай физическими упражнениями. Ну и бдительности тоже не теряй!