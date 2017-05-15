Турция запретила депутатам Бундестага посещения базы Инджирлик
Анкара в который раз запретила депутатам Бундестага посещать расположен в Турции аэродром Инджирлик, где дислоцируются немецкие военнослужащие. Министерство иностранных дел Германии проинформировало об этом в понедельник, 15 мая, руководство комитета Бундестага по обороне, передает информагентство dpa. По имеющейся информации, члены комитета обсуждают возможность вывода немецких военнослужащих из этого турецкого аэродрома.
Визит руководства комитета Бундестага по обороне этой авиабазы запланирован на 16 мая. Он анонсировался еще несколько недель назад. В течение длительного времени турецкая сторона никак не реагировала на намерение немецких депутатов. Лишь 12 мая МИД ФРГ получило на уровне рабочих связей сообщение из Анкары об отказе. Причиной этого шага называлось предоставление немецкими властями статуса искателей убежища турецким военнослужащим, которых на родине подозревают в связях с движением исламского проповедника Феттулаха Гюлена.
Напомним, на авиабазе Инджирлик дислоцируются около 260 немецких военнослужащих. Отсюда самолеты Tornado осуществляют разведывательные вылеты во время операций против террористической группировки “Исламское государство”. Так же в операциях против “Исламского государства” участвует один самолет-заправщик Бундесвера.