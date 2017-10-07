Турнирные таблицы ЧМ-2018: Результаты всех матчей четверга

despravda | 07.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-01 09:30

Турнирные таблицы ЧМ-2018: Результаты всех матчей четверга
Сборная Украины в 7-м туре отбора ЧМ-2018 сыграет 2 сентября в Харькове против Турции, которую возглавил экс-тренер “Шахтера” Мирча Луческу.

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В четверг возобновились матчи квалификации чемпионата мира по футболу , передает Rus.Media.

Группа A

Франция – Голландия 4:0

Голы: Гризманн, 14, Ламар, 73, 88, Мбаппе, 90+1.

На 62-й минуте за повторное предупреждение удален Строотмана (Голландия).

Болгария – Швеция 3:2

Голы: Манолев, 12, Костадінов, 33, Чочев, 79

Люксембург – Беларусь 1:0

Гол: да Мота, 60

Группа B

Венгрия – Латвия 3:1

Голы: Кадар, 6, Шолої, 26, Джуджак, 68

Швейцария – Андорра 3:0

Голы: Сеферовіч, 43, 63, Ліхштайнер, 67

Португалия – Фареры 5:1

Голы: Роналду, 3, 29 (с пенальти), Нельсон, 84.

Группа H

Бельгия – Гибралтар 9:0

Голы: Мертенс, 16, Менье, 18, 61, 67, Лукаку, 21, 38, 84 (с пенальти), Вит сель, 27, Азар, 45.

Кипр – Босния и Герцеговина 3:2

Голы: Хрістофі, 65, Лабан, 67, Сотіріу, 76.

Греция – Эстония 0:0

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