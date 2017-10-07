Турнирные таблицы ЧМ-2018: Результаты всех матчей четверга
2017-09-01 09:30
Турнирные таблицы ЧМ-2018: Результаты всех матчей четверга
Сборная Украины в 7-м туре отбора ЧМ-2018 сыграет 2 сентября в Харькове против Турции, которую возглавил экс-тренер “Шахтера” Мирча Луческу.
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В четверг возобновились матчи квалификации чемпионата мира по футболу , передает Rus.Media.
Группа A
Франция – Голландия 4:0
Голы: Гризманн, 14, Ламар, 73, 88, Мбаппе, 90+1.
На 62-й минуте за повторное предупреждение удален Строотмана (Голландия).
Болгария – Швеция 3:2
Голы: Манолев, 12, Костадінов, 33, Чочев, 79
Люксембург – Беларусь 1:0
Гол: да Мота, 60
Группа B
Венгрия – Латвия 3:1
Голы: Кадар, 6, Шолої, 26, Джуджак, 68
Швейцария – Андорра 3:0
Голы: Сеферовіч, 43, 63, Ліхштайнер, 67
Португалия – Фареры 5:1
Голы: Роналду, 3, 29 (с пенальти), Нельсон, 84.
Группа H
Бельгия – Гибралтар 9:0
Голы: Мертенс, 16, Менье, 18, 61, 67, Лукаку, 21, 38, 84 (с пенальти), Вит сель, 27, Азар, 45.
Кипр – Босния и Герцеговина 3:2
Голы: Хрістофі, 65, Лабан, 67, Сотіріу, 76.
Греция – Эстония 0:0