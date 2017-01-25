ЦИК назначила выборы в объединенных общинах Черниговщины
Центральная избирательная комиссия назначила выборы в только сформированных объединенных территориальных общинах Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областей. В частности, в Черниговской области в ближайшее время стартует избирательный процесс в Комаривский (Борзнянский район), Менский (Менский район) и Козелецкий (Козелецкий район) объединенных общинах. «Назначить на воскресенье, 30 апреля 2017, первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов», – говорится в соответствующем постановлении ЦИК от 24 января 2017 года, №6. В этот день будут избирать депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых и городских голов. Избирательный процесс в Черниговской области, таким образом, стартует с 11 марта 2017 года. Ведь законодательство предусматривает, что избирательный процесс первых местных выборов начинается за 50 дней до дня выборов. Итак, в каких населенных пунктах будут голосовать 30 апреля. Менский городской объединенная территориальная община: Менский городской совет (город Мена), Макошинская поселковый совет (пгт Макошино, село Остаповка), Борковский сельский совет (село Борковка), БЛИСТОВСКИЙ сельсовет (села Блистова, Дереповка), Величковский сельский совет (села Величковка, Свободное), Дягивська сельсовет (село Дягова), Киселевский сельсовет (села Киселевка, Комаровка, поселок Прогресс), КУКОВИЦКИЙ сельсовет (села Куковичи, Загоровка, Овчаривка, поселок Куковицкое), Лесковская сельсовет (села Лески, Луки, Майское, Максаки), Осьмаковской сельсовет (село Осьмаки), Садовая сельсовет (поселок Садовое, село Новые Броды), Семеновский сельский совет (село Семеновка), Синявский сельский совет (село Синявка), Слободская сельсовет (село Слободка), Стольненська сельский совет (села Стольное, Дмитровка, Лазаревка, Черногорцы), Ушнянська сельсовет (села Ушня, Дубровка), ФЕСКОВСКИЙ сельсовет (село Феськовка). Комаровский сельский объединенная территориальная община: Комаровский сельский совет (село Комаровка), Берестовецкий сельсовет (села Берестовец, Ильинцы), Красносельский сельский совет (село Красносельское, поселок Запорожье), Прохоровская сельсовет (села Прохоры, Шевченко), Смолязька сельсовет (село Смоляж), Ховмивська сельсовет (села Ховмы, Ворона, Линевка, Сидоровка). Козелецька поселковый объединенная территориальная община: Козелецька поселковый совет (пгт Козелец), Берлозивська сельсовет (села Берлозы, Гламазды, Сивухи, Часновцы), Билейкивська сельсовет (села Белейки, Кривицкий, Новики, Опята, Тарасов, Шами), Бобруйкивська сельская совет (село Бобруйки), Бригинцивська сельсовет (села Бригинцы, Карасиновка, Корнеев, Мирное, Позднее, Рыков), Булаховский сельсовет (село Булахов), Данивська сельсовет (села Даневка, Курганская), Лемешевском сельсовет (села Лемеши, Бояровка , Горбачи, Песоцкое, Шапихы, Шолойко, Шуляки), Лихолитська сельсовет (село Лихолетки), Озерненська сельсовет (село Озерное), Емельяновский сельсовет (села Омелянов, Приветное, поселок Калитянское), Патютинська сельсовет (села Патюты, Будище, гладкое), Пилятинська сельсовет (село Пилятин), Скрипчинский сельсовет (села Скрипчин, Пушкари), Ставиская сельсовет (села Стависское, Блудше, Новая Гребля).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
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