Труп нашли через восемь месяцев
25.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно в Сосницком районе в реке Убидь вблизи села Прогоны нашли тело 55-летнего жителя соседнего села Кудровка. Мужчина исчез в середине октября, когда вместе с односельчанином пас коров. Известно, что в тот злополучный день пастухи выпивали и, вероятно, потеряли чувство реальности. Скот вечером сама пошла домой, а пастухи исчезли. Через два дня один человек до нитки промокший, но живой нашелся на берегу реки. Его вернули к жизни в больнице. А вот второго так и не нашли. Даже воду с Убиди спускали, но тщетно. Найти удалось лишь его сапоги и табакерку. И вот труп всплыл в соседнем селе. Родственники опознали тело по одежде.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым