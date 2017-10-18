Труп на Мстиславский, пенсионная реформа и выставка Кошмала: сводка новостей 17 октября

magictr | 18.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Информационное утро вторника для читателей начался с невеселых новостей. Так, выходные случились две шокирующие дорожно-транспортные происшествия. На Черниговщине перевернулся автомобиль с пятью детьми, к счастью, все остались живы, чего не скажешь о ДТП в с. Красиловка, где тело дедушки раздавили несколько авто.

И действительно шокирующая новость ждала черниговцев впоследствии — под многоэтажкой нашли тело. Подробности загадочного убийства черниговки смотрите в сюжете. Под вечер лицо завернутой в ковер женщины было установлено.

Новые подробности появились в деле убийцы сновського грибника.

В конце октября переведем часы на зимнее время. Своими мыслями по этому поводу поделились черниговцы.

Сегодня в Чернигове говорили о пенсионной реформе. Распиаренная подачка или панацея на перспективу — смотрите подробности в сюжете.

А также Виктор Кошмал презентовал фотоальбом редкой на Черниговщине архитектуры.

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