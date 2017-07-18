Тротуар на Казацкой наконец приведут в порядок (Фото)
18.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Тротуар возле супермаркета «Союз» на вул. Казацкой уже долгое время в плачевном состоянии и причиняет множество неудобств пешеходам.
Большие выбоины, ямы и асфальт с трещинами – все эти препятствия ежедневно приходится преодолевать жителям района. И вот, наконец, тротуар и территорию вокруг магазина начали упорядочивать.
Уже совсем скоро возле супермаркета «Союз» появится новый асфальт.
Дмитрий Тигранов
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым