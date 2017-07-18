Тротуар на Казацкой наконец приведут в порядок (Фото)

magictr | 18.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Тротуар возле супермаркета «Союз» на вул. Казацкой уже долгое время в плачевном состоянии и причиняет множество неудобств пешеходам.

Большие выбоины, ямы и асфальт с трещинами – все эти препятствия ежедневно приходится преодолевать жителям района. И вот, наконец, тротуар и территорию вокруг магазина начали упорядочивать.

Уже совсем скоро возле супермаркета «Союз» появится новый асфальт.

Дмитрий Тигранов

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