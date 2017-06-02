Троица 2017: история, традиции и запреты
Именно в этот день святых апостолов, последователей Иисуса Христа, сошел Святой Дух, и символизирует триединство Бога. С этого дня Бог послал апостолам дар говорить на разных языках. И именно Троица считается Днем рождения Церкви. Неделя после нее называется “Зелеными праздниками”.
Все православные храмы в этот день украшены ветвями березы, сирени, клена – они символизируют обновление души.
После Божественной литургии в праздник Троицы в храмах совершается особая служба с чтением коленопреклоненных молитв: священник читает молитвы, стоя на коленях в Царских вратах, лицом к верующим, прихожане при этом также встают на колени, впервые после Пасхи.
Традиции и приметы
Троицу празднуют три дня. Хозяйки к ней очень тщательно готовятся: приводят в доме чистоту, украшают жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, символизирует процветание и новый жизненный цикл.
Суббота перед праздником является поминальным днем. Люди в храмах ставят свечи за упокой умерших родственников. Особенно молятся за умерших преждевременной смертью, считая их жертвами коварных русалок.
К празднику женщины пекут пироги, готовят мясные и рыбные закуски. В некоторых регионах в этот день красят яйца в зеленый цвет.
Первый день – Зеленое воскресенье – в народе считают днем активности и коварства русалок и прочей мифической нечисти. Зелень, которой украшают дома, является защитой и оберегом от них. Утром в этот день в храмах проходят праздничные богослужения. Затем люди ходят друг к другу в гости. Начинаются массовые гуляния, ярмарки.
Троица всегда считалась девичьим праздником. Они плетут венки, опуская их в реку для гадания. Затем они шли в лес гулять. По сей день пекли каравай и раздавали его в лесу незамужним девушкам. Эти кусочки сушили и хранили до свадьбы, замешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая. Считали, что они принесут им в новую семью благополучие и любовь. Затем под березкой организовывали пикник – праздничную трапезу. Вечером народ развлекали ряженые.
Второй день праздника называется Клечальное понедельником. После службы священники шли на поля читать молитвы с просьбой к Богу благословение на будущий урожай.
На третий, Богодухов день, ребята выбирали себе невест. Девушки “водили тополь”, в роли которой была незамужняя девушка – первая красавица на деревне. Ее наряжали венками, лентами, ветвями и водили по дворам. Встретить Тополь считалось до большой удачи. В этот день в колодцах освящали воду.
Роса выпала в Троицу, считается очень полезной для здоровья. Девушкам советуют им умываться, чтобы сохранить молодость и красоту.
Если в этот день идет дождь – будет хороший урожай, теплое и грибное лето.
Запреты на Троицу
В Троицу нельзя работать на земле, зато можно собирать лекарственные травы.
В народе говорят, что именно на Троицу русалки выходят из рек на поля, по ночам они заводят свои игры и живут в лесах до Петрова дня (12 июля). Путников русалки могут защекотать до смерти, поэтому купание в реках во время зеленых святок считается опасным.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым