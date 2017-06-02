Троица 2017: что нужно знать о празднике и как его праздновать
Троицу в этом году православные христиане отмечают 4 июня – то есть на 50-й день после Пасхи. Что нужно знать об этом празднике: традиции, обряды и запреты.
Что означает Святая Троица? Именно в этот день святых апостолов, последователей Иисуса Христа, сошел Святой Дух, и символизирует триединство Бога. С этого дня Бог послал апостолам дар говорить на разных языках. И именно Троица считается Днем рождения Церкви. Неделя после праздника называется “Троицу”.
После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с другими учениками Христовыми и прочими верующими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме.
Был третий час дня, по еврейскому счету часов, то есть, по-нашему – девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали.
Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу сжигать грехи и очищать, освящать и согревать души.
В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках воскресшего Христа. Проповедь так подействовала на слушавших ее, что многие уверовали и стали спрашивать: «Что же нам делать?» Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, тогда и вы получите дар Святого духа »
Таких, которые уверовали во Христа и охотно приняли крещение, оказалось в тот день около трех тысяч человек. Таким образом, начало строиться на земле Царство Божие, то есть Церковь Христова.
Традиции и приметы праздника. Троицу празднуют три дня. Хозяйки к ней очень тщательно готовятся: приводят в доме чистоту, украшают жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, символизирует процветание и новый жизненный цикл.
Суббота перед праздником является поминальным днем. Люди в храмах ставят свечи за упокой помeрлих родственников. Особенно молятся за тех, кто помeр преждевременной смeртю. К празднику женщины пекут пироги, готовят мясные и рыбные закуски. В некоторых регионах в этот день красят яйца в зеленый цвет.
Первый день – Зеленое воскресенье – в народе считают днем активности и коварства русалок и прочей мифической нечисти. Зелень, которой украшают дома, является защитой и оберегом от них. Утром в этот день в храмах проходят праздничные богослужения. Затем люди ходят друг к другу в гости. Начинаются массовые гуляния, ярмарки.
Второй день праздника называется Клечальное понедельником. После службы священники шли на поля читать молитвы с просьбой к Богу благословение на будущий урожай.
На третий, Богодухов день, ребята выбирали себе невест. Девушки “водили тополь”, в роли которой была незамужняя девушка – первая красавица на деревне. Ее наряжали венками, лентами, ветвями и водили по дворам. Встретить Тополь считалось до большой удачи. В этот день в колодцах освящали воду.
Народные обычаи Троицы. С Троицей связано много народных обычаев, примет и ритуалов. Так, например, травы (мелисса, мята) и цветы после освящения в церкви считаются целебными, поэтому из них заваривают чай.
Роса выпала в Троицу, считается очень полезной для здоровья. Девушкам советуют им умываться, чтобы сохранить свою молодость и красоту.
Троица считается лучшим временем для сватовства. Если посватались на Троицу, а поженились на Покров, то это является залогом дружной, счастливой и крепкой семьи. Кто не верит, может проверить на собственном опыте.
Много примет на Троицу связанные с погодой. Если в этот день идет дождь, то это к хорошему урожаю, к теплу, к грибного лета. Духов день считается днем рождения земли. В троицу нельзя работать на земле, зато можно собирать лекарственные травы. Собранные в этот день травы обладают особыми целебными свойствами.
По народным поверьям вместе с Зелеными святками шел русальный неделю. Это время гаданий, которыми в основном увлекались девушки. Они плели и пускали на воду венки. Если венчики, пущенные по воде, сходятся, значит, девушку в этом году посватается. Если венчик вернется к берегу, значит, она просидит еще год в девках. А если венчик совсем утонет, то скоро девушка выйдет замуж. Если ровно плывет венок – и жизнь сложится размеренно и гладко. Если венок качается на волнах или кружится, значит и жизнь будет бурным, беспокойным. Если венок быстро исчез – выйти замуж ей в дальних краях.
Что нельзя делать на Троицу на земле. В праздник Троицы землю называют именинницей, считается, что она празднует свой день рождения. Ведь земля в начале лета украшена свежей сочной зеленью и цветами, и подобно земли зелеными букетами, ветвями и травами в этот праздничный день также впитываются дома и храмы.
Поэтому основная запрет этого дня связана именно с землей. На Троицу ни в коем случае нельзя проводить любые земляные работы: рыть, копать, пахать, боронить, втыкать колья, косить траву и даже сажать растения.
Особенно осторожного обращения требуют к себе этого дня дерева. Молодые зеленое деревце – березка, рябина, ива – часто используется в Троицких ритуалах. Девушки украшают его лентами и венками из цветов, завивают ему ветви и гадают о своей судьбе. Поэтому на Троицу также нельзя рубить и пилить деревья, ломать сучья, колоть дрова.
Что нельзя делать на Троицу в лесу. Троица – это время, когда русалки могут свободно посетить мир живых, находиться на земле и всячески вредить человеку. Чтобы не встретиться с ними, нельзя на Троицу в одиночку ходить в лес и в поле, иначе нимфы могут защекотать до смeрти, и человек пропадет. Также нельзя водить в лес лошадей и скот.
Та же запрет на Троицкие праздники касается и любых водоемов – река, озеро, море. В течение трех дней запрещено купаться, иначе человека могут повлечь за собой на дно русалки. Существует поверье, что на Троицу не обходится без утoпленика. Поэтому, как бы ни было жарко в этот день лучше не рисковать и не проверять на себе эту примету.
Что нельзя делать на Троицу дома. Праздник есть праздник, а потому на Троицу нельзя выполнять любую домашнюю работу – убирать дом, стирать белье, резать, стричься, а также прясть, ткать, шить, отбеливать полотна. Исключение составляет только приготовление пищи и кормления домашних животных.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым