Три запрещенные места для секса
Балкон
Если вы наберете в поисковой строке запрос «упали с балкона во время секса», то найдете немало новостей о безрадостный результат такого, казалось бы, невинного времяпровождения. Чтобы получить абсолютно экстремальные ощущения, парочки выбирают сложные позы с закидыванием ноги на перила, что в итоге может привести к падению одного или обоих партнеров. В общем, если хотите секса на высоте, выбирайте застекленный балкон и не вылезайте наполовину в окно от чувств.
Пляж
Пляж лидирует сразу в двух списках: в списке самых романтических и в списке самых опасных мест для занятий любовью. С романтикой все в целом понятно, а в чем опасность? В самом песке, который может просочиться в самые неожиданные места. В итоге секс будет напоминать шлифовки наждачной бумагой. Бррр!
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Сеновал
Для начала попробуйте посидеть на сене несколько минут. Если вы не закоренелый деревенский житель, а довольно чувствительный горожанин, то наверняка после такого эксперимента будете долго чесаться. Представьте, что будет после бурного секса в стоге сена? Скорее всего, вы даже не доберетесь до финала этого действа, поскольку тело будет гореть от уколов сухой травы.
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