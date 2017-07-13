Три заповеди красоты, которые должна помнить каждая женщина

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Заповеди красоты

1. Волос.
Забудьте о том, что мыть голову нужно дважды в неделю. Волосы должны быть чистыми всегда, поэтому как только почувствуете что корни жирные или же увидите что волосы потерять свою красоту – мойте волосы. Если у вас проблема с быстрым загрязнением – просмотрите средства по уходу, которые вы используете, видимо пора их изменить.

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2. Кожа.
Если у вас множество угрей или просто есть проблемы – вооружайтесь косметикой и закрашивайте недостатки. А между тем урівноважуйте рацион и выбирайте кремы и гели согласно своего типа кожи.

3. Маникюр.
Женщина никогда не будет привлекать мужчину с неухоженными ногтями – это факт. Поэтому подровняйте свои ногти если они разной длины. Если их состояние оставляет желать лучшего – делайте ванночки и ешьте больше витаминов. Маникюр делайте аккуратным и некричущим.

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