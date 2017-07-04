Три упражнения для идеального животика
Скручивания с гантелями
Исходное положение: лежа на спине, прямые руки с гантелями вытянуты вверх. Сделайте скручивания, одновременно поднимая согнутые в коленях ноги и прямые руки. Плавно опустите руки и ноги в исходное положение.
Подъем ног в положении лежа
Исходное положение: лежа на спине, руки вытянуты вдоль корпуса. Поднимите прямые ноги вверх. Постарайтесь дотянуться носками как можно выше, чтобы таз оторвался от пола вслед за ногами.
Велосипед
Исходное положение: лежа на спине, руки сцеплены в замок за головой. Согните правую ногу и одновременно сделайте движение навстречу левым локтем таким образом, чтобы он коснулся колена. Сразу после этого выполните движение в другую сторону (левая нога – правый локоть). Движения выполняются друг за другом без остановки.
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