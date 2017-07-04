Три упражнения для идеального животика

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Упражнения для живота

Скручивания с гантелями

Исходное положение: лежа на спине, прямые руки с гантелями вытянуты вверх. Сделайте скручивания, одновременно поднимая согнутые в коленях ноги и прямые руки. Плавно опустите руки и ноги в исходное положение.

Подъем ног в положении лежа

Исходное положение: лежа на спине, руки вытянуты вдоль корпуса. Поднимите прямые ноги вверх. Постарайтесь дотянуться носками как можно выше, чтобы таз оторвался от пола вслед за ногами.

Велосипед

Исходное положение: лежа на спине, руки сцеплены в замок за головой. Согните правую ногу и одновременно сделайте движение навстречу левым локтем таким образом, чтобы он коснулся колена. Сразу после этого выполните движение в другую сторону (левая нога – правый локоть). Движения выполняются друг за другом без остановки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-Влияют ли гормоны на вес?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Как научить детей выговаривать “Р”?
  • 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
  • Блины из бисквитного теста
  • Вкусные котлеты из баклажанов

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr