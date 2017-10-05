Три украинских нападающих попали в 100 худших футболистов Премьер-лиги в истории

despravda | 05.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-04 19:18

Три украинских нападающих попали в 100 худших футболистов Премьер-лиги в истории
Британское издание Daily Mail составило рейтинг 100 худших форвардов АПЛ.

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Британское издание Daily Mail составило рейтинг 100 худших форвардов английской Премьер-лиги за всю ее историю, сообщается на сайте издания, передает Rus.Media.

Издание включило в список сразу трех украинцев, среди которых нынешний главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко и экс-главный тренер киевского “Динамо” Сергей Ребров.

В списке они расположились так:

58 место. Андрей Шевченко (“Челси”, 2006-08 гг.)

45 место. Сергей Ребров (“Тоттенхэм”, “Вест Хэм”, 2000-02 гг., 2004-05 гг.)

41 место. Андрей Воронин (“Ливерпуль”, 2007-08 гг.)

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