Три средства от варикоза
1. Чеснок и сливочное масло.
Нужно взять чеснок с белой шелухой измельчить смешать его со сливочным маслом в соотношении 1 к 2. Смесь наносить на ночь, накладывая на выступающие вены, сверху положить пергамент или пергаментную бумагу, забинтовать теплым шарфом или же бинтом.
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3. Зеленые помидоры.
Взять помидор, хорошенько вымыть, порезать средними ломтиками и приложить к варикозных узлов, подержать несколько минут до легкого жжения, далее промыть ноги прохладной или чуть тепловой водой.
3. Орехи и кипяток.
Потрібніть одну столовую ложку без горки, коры или листьев лесного ореха, затем залить одним стаканом кипятка, дайте настояться раствору около шести-семи часов. Принимать три-четыре раза в день за тридцать минут до еды по 1/2 стакана.
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