Три способа не ревновать любимого
Способ 1
Говорите
Не стоит замалчивать свои чувства. Понятно, набрасываться на мужа с упреками – не лучший способ сохранить хорошие отношения, но кто вам сказал, что надо обязательно обвинять его в том, что вам, возможно, померещилось? Говорите о его поведении, а о своих чувствах: «Я боюсь, что ты поведешься на первых другой», «Мне кажется, что мы мало времени проводим вместе», «Меня выводит из себя, когда с тобой заговаривает симпатичная женщина». Это, с одной стороны, позволит вам выплеснуть то, что у вас на душе, а с другой – поможет вашему мужчине скорректировать свое поведение так, чтобы не провоцировать ревности.
Способ 2
Отвлекайтесь
Вместо того чтобы проводить время в страшных раздумьях о неверности мужа, попробуйте занять себя чем-то по-настоящему увлекательным. Сделайте что-то такое, что вас развеселит и увлечет с головой. Возможно, ревность идут от того, что вам… скучно. Вот и займите себя!
Способ 3
Занимайтесь сексом
Ничто так не укрепляет уверенность в супруге, как его крепкие объятия и страстные поцелуи. Причем совсем не обязательно заниматься сексом каждый раз, как вы почувствовали укол ревности: достаточно его обнять или погладить по голове. Тактильный контакт сближает эмоционально!
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