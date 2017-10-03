Три секреты стройности, которые знают только француженки
2017-10-03 15:35
Три секреты стройности, которые знают только француженки
Француженки едят шоколад, круассаны, огромное количество сыра, запивая его вином.
Они не одержимы подсчетом калорий и не истязают себя часами в спортзалах, передает Rus.Media. И при этом остаются стройными и изящными. Секрет стройности француженок заключается в их отношении к еде, которое воспитывается с детства. Некоторые привычки стоит перенять себе, чтобы поддерживать прекрасную форму без труда и даже с удовольствием.
Выбирайте натуральные продукты
Рекламодатели прекрасно знают о том, как действуют этикетки “обезжиренный”, “без сахара”, “диетический”. И беззастенчиво пользуются этим. Но иногда под этими этикетками скрывается большое количество сахара, или обработка, после которой не остается никаких полезных веществ.
Француженки выбирают натуральную пищу, так как она насыщает и дарит заряд энергии до следующего приема пищи. К тому же, они руководствуются принципом “лучше дороже и качественнее, а не больше и дешевле”. Пусть это будет одна плитка качественного горького шоколада или легкие пирожные ручной работы, а не большая порция недорогого мороженого (в составе которого обязательно есть вредные трансжиры), пусть лучше будет рыба, чем дешевая курица непонятного качества.
Наслаждайтесь едой
Француженки никогда не будут корить себя за съеденное пирожное или кусочек шоколада – им важно получать удовольствие от жизни и еды в том числе. Время от времени нужно баловать себя любимых, хотя и вредными продуктами. Иначе все может закончиться срывом, который не закончится на одном кусочке торта.
Совет от француженок: “Избавьтесь от плохого чувства вины”. Позволяйте себе любимые блюда в небольшом количестве. Это лучше, чем испытывать стресс от полного отказа. Француженки не отказывают себе в petits riens – ежедневной дозе “маленьких удовольствий”. Не стоит говорить: “Я не ем сладкого” и потом голодными, завистливыми глазами смотреть в тарелку своей подруги.
Воспринимайте пищу, как способ социализации
Ешьте для того, чтобы жить, а не наоборот. Важно помнить, что еда питает не только ваше тело, но и душу, и разум. Например, француженки используют время, отведенное на обед, не только для утоления голода, но для дружеских бесед с коллегами, обсуждение последних новостей. Они наслаждаются едой в приятной компании, поэтому редко переедают.
Трепетное отношение к еде не позволяет набивать рот всякую гадость, не позволяет кушать на ходу и что попало. Можно сказать, что жители Франции одержимы едой, но в них эта одержимость выливается в желание изысканно и красиво, а не много.