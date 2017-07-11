Три рецепты для восстановление волос после краски
Рецепт 1. Если у вас жирная кожа головы, но кончики постоянно сухие, попробуйте отвары шалфея или одуванчика: 2 столовые ложки трав заварите 2 стаканами кипятка, используйте отвар для ополаскивания волос после мытья.
Рецепт 2. Ломкие волосы спасет медовый шампунь: 30 г ромашки залить 100 мл крутого кипятка, настоять в течение 1 часа, процедить и добавить 1 десертную ложку меда. Нанести на вымытые и слегка подсушенные волосы. Через 30-40 минут смыть теплой водой. Повторять процедуру 1-2 раза в неделю.
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Рецепт 3. Выпадения волос также можно избавиться при помощи домашних средств: 1 ч. ложка алоэ, 1 стол. ложка меда, 1 ч. ложка касторового масла – эти ингредиенты нужно смешать, нанести на волосы и оставить на 30-40 минут. После мытья сполоснуть волосы настоем ромашки, а затем – чистой теплой водой.
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