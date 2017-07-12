Три распространенные причины инсульта
Повышенная раздражительность
Если вы слишком остро реагируете на внешние раздражители, и любая неприятность способна вызвать у вас приступ гнева, вы – в группе риска. Чтобы в недалеком будущем не познакомиться ближе с заболеваниями сердца, займитесь их профилактикой уже сейчас. Научитесь расслабляться и контролировать свои эмоции. Каждый раз, когда вы чувствуете раздражение или гнев, попробуйте медленно посчитать до 10 и обратно.
Курение
О вреде курения, похоже, знают уже даже младенцы. Однако всем известно, что именно курение провоцирует инсульты чаще, чем повышенное давление. Поэтому чем раньше вы откажитесь от этой пагубной привычки, тем лучше для вас.
Острая и жирная пища
Если вы не можете жить без соли и картофеля фри и при этом имеете склонность к повышенному давлению, рекомендуем вам сжалиться над собственным организмом и перейти на более щадящий рацион. Старайтесь добавлять в еду как можно меньше соли, компенсируя ее недостаток натуральными специями и приправами, а вот жирного и жареного лучше и вовсе отказаться.
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