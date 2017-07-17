Три продукты, замедляющие старение кожи

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Как не стареть?

1. Жирная рыба, как лосось или тунец

Включая в свой рацион рыбу, вы обеспечиваете организм биотин, витамин группы B, который, помимо других функций, участвует в производстве жирных кислот и помогает усвоению аминокислот.

Недостаток биотина грозит ухудшением состояния кожи – она становится сухой, «чешуйчатой», с нездоровым оттенком.

2. Семена льна

Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты помогают поддерживать клеточные мембраны, защищают кожу и поддерживают влажность на нужном уровне. Если вы вегетарианец, источником жирных кислот могут стать размолотые семена льна и льняное масло или грецкие орехи, если едите мясо – все та же жирная рыба.

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3. Зеленые и желтые овощи

Цветные овощи, такие как морковь и тыква, перец, шпинат и брокколи, богаты витамином А. Витамин помогает сократить выработку кожного сала, что предотвращает возникновение угревой сыпи, стимулирует работу клеток и выработку коллагена, что ускоряет регенерацию и помогает омолаживанию. Кроме того, цветные овощи обеспечивают здоровый цвет кожи.

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