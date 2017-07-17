Три продукты для улучшения эрекции
Черники
Эти ягоды являются невероятно полезными для улучшения эрекции. Их антиоксидантный эффект просто поражает. Черники содержат в огромном количестве фенолы и флавоноиды, ресвератол, витамин С.Поэтому не удивительно, что употребление черники приводит к снижению артериального давления, улучшению состояния сосудов, приводит в норму сократительный аппарат сосудов.
Зелень
Всем известны шпинат, листья салата, петрушка также содержат в себе большое количество природных нитратов, которые под действием кишечных бактерий превращаются в оксид азота. Как известно, именно оксид азота усиливает кровоток в половых органах во время полового возбуждения.
Гранат
Гранат – один из самых лучших фруктов для усиления эрекции и повышения уровня тестостерона. Это так называемая «природная виагра» – с мягким и продолжительным действием. Гранат – замечательный фрукт для нормализации гормонального здоровья и усиления кровообращения.
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