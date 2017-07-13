Три признаки симпатии мужчины к вам
13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
1. За ним вы как за стеной.
Он всегда готов вас защитить если не словом то делом, и никому не даст вас обидеть.
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2. Уважает твою семью.
Даже если твой папа коллекционирует смурфикив а мама плетет корзины – все странности и сложные ситуации он воспринимает как должное и не говорит лишнего.
3. Он планирует ваше будущее.
Если человек говорит с тобой о будущем – у него действительно серьезные планы и серьезные чувства к тебе. Для них это обычно больной вопрос, потому что все мужчины как огня боятся ответственности.
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