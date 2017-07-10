Три причины появления комедонов
Основные причины возникновения комедонов:
Гормональные всплески. В подростковом возрасте, в периоды месячных, беременности или климакса воспаления на коже могут быть спровоцированы именно работой гормонов.
Недостаточное очищение кожи. Если вы вернулись после рабочего дня в городе и не умылись – дорожная пыль, поднятая в воздух автомобилями, останется у вас на лице. А если вы халтурите в процессе смывания макияжа, то остатки пудры, румян и тонального крема составят пыли дружную компанию.
Чрезмерное очищение кожи. Да, это тоже вредно. Если вы несколько раз в день моете лицо мылом, еще пару раз протираете тоником и лосьонами, а напоследок обрабатываете спиртом для дезинфекции – поздравляем! Вы начисто убили защитный слой кожи. При столь активном влиянии лицо раз за разом остается беззащитным перед окружающими бактериями, что воспринимается сальными железами как сигнал тревоги. В результате подобных усердием можно добиться только обратного эффекта: сало начнет выделяться еще быстрее и активнее.
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