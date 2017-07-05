Три причины, почему мужчины женятся
Стадный инстинкт
И однажды наступит для холостяка тот день, когда вечером не найдется компании на пиво. У всех его друзей семьи, дети и свои заботы. Тогда у него появляется навязчивая мысль и себе жениться, чтобы быть таким, как все. Часто это возникает не из-за большое желание семейной жизни, а за то, что так делают все вокруг. Не знаю, почему так происходит, но происходит это со многими. После свадьбы родятся дети, а потом появится любовница (она же есть у всех друзей).
Надоела старая жизнь
Надоели гулянки, друзья и вообще образ жизни. Вот и думает человек, что семейная жизнь все изменит. Ему просто хочется начать следующий этап своего развития, получить новый жизненный опыт, познать новые ощущения.
Захотелось наследников
Эта причина довольно банальна и в основном сопровождается любовью. Ведь каждый человек хочет, чтобы ребенка ему родила любимая женщина. А поскольку любимая женщина нечасто соглашается родить ребенка в гражданском браке, мужчина решается отправиться в Загс и узаконить отношения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-Какие болезни лечит занятия сексом?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как научить детей выговаривать “Р”?
- 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
- Медовый коктель
- Куриные котлеты с капустой