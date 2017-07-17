Три причины пить каждый день воду с лимоном
17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
1. Такая вода помогает вывести из тела человека токсины, которые накопились за долгие годы жизни, плюс – одновременно поправить здоровье пищеварительного тракта и почек. Секрет заключается в том, что атомарный состав напитка очень похож на соляную кислоту желудочного сока и слюны, а потому лимонная вода заставляет эти органы по-новому работать. То есть более слаженно и продуктивно.
2. Вода с натуральным лимонным соком, хорошо влияет на работу наших суставов. Такой напиток может уменьшать боли: как в сочленениях, так и затяжные мышечные боли.
3. Вода с лимоном хорошо очищает печень. Лимонный сок призван стимулировать печень выбрасывать токсины, а вода дополнительно выводит все эти шлаки через выводящую систему.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Воспитание, которое доводит детей до депересії
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Клубнично-сметанкове желе
- Медовый коктель