Три правила настоящей женщины
Контролируйте свои эмоции. Часто мы в порыве гнева говорим такие вещи и совершаем такие поступки, о которых потом жалеем, и за которые порой бывает стыдно. Если вы сможете обуздать свою чрезмерную эмоциональность, вы будете сильно выделяться на фоне истеричных и капризных барышень, которые, как правило, раздражают мужчин.
Будьте загадочной. Женщина не должна быть для мужа прочитанной книгой, к которой он быстро потеряет интерес. Создайте легкую интригу. Ваш мужчина не должен чувствовать, что вы принадлежите ему на все 100%. Он всегда должен быть в тонусе, чувствуя конкуренцию других мужчин за право обладания вами. Не спешите ему писать смс с отчетом, где вы и с кем вы, если человек даже этого не спрашивал. Не бросайтесь к нему на первый зов. Держите дистанцию.
Не бойтесь потерять своего мужчину. Страх никогда и ни в чем не помощник. Если мужчина почувствует вашу слабинку, он начнет вами манипулировать, нажимая на эту слабость. Разве вы хотите быть марионеткой в его руках?
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