Три правила, как замедлить свой аппетит

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Замедление аппетита

1. Выпивай стакан воды перед каждым приемом пищи. Недавние исследования показали: люди, которые выпивают 2 стакана воды перед едой, потребляют меньше калорий и интенсивнее теряют вес. Исследователи объясняют это тем, что вода помогает контролировать чувство голода и способствует насыщению.

2. Ешь орехи. Орехи помогают дольше сохранить чувство сытости. Они не повышают уровень сахара в крови, благодаря чему организм не накапливает жиры.

3. Избавься от прозрачных контейнеров для еды. Особенно это важно в рабочее время. Находясь в твоем поле зрения, еда не прекращает соблазнять. Храни продукты подальше от глаз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-Сезонные фрукты, продлевающие жизнь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Раннее развитие детей: необычный способ Kumon
  • Что делать, если ребенок постоянно просит поиграть с ней
  • Медовый коктель
  • Куриные котлеты с капустой

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr