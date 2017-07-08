Три правила, как замедлить свой аппетит
08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
1. Выпивай стакан воды перед каждым приемом пищи. Недавние исследования показали: люди, которые выпивают 2 стакана воды перед едой, потребляют меньше калорий и интенсивнее теряют вес. Исследователи объясняют это тем, что вода помогает контролировать чувство голода и способствует насыщению.
2. Ешь орехи. Орехи помогают дольше сохранить чувство сытости. Они не повышают уровень сахара в крови, благодаря чему организм не накапливает жиры.
3. Избавься от прозрачных контейнеров для еды. Особенно это важно в рабочее время. Находясь в твоем поле зрения, еда не прекращает соблазнять. Храни продукты подальше от глаз.
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