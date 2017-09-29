Три популярные способы профилактики гриппа, которые вам не помогут
2017-09-28 17:50
Три популярные способы профилактики гриппа, которые вам не помогут
На улице становится все холоднее, а это значит, что пора подготовить свой организм к вероятных заболеваний.
Впрочем, врачи акцентируют внимание на том, что есть несколько безумно популярных способов, которые не помогут вам спастись от гриппа, передает Rus.Media.
Медицинская маска
Ее основное назначение – предотвратить попадание капель мокроты от больного человека в воздух или на собеседника. Если же вы носите маску, чтобы не заболеть, то можете смело ее снимать, ведь она вам не поможет, если вы здоровы.
Противовирусные препараты
Если быть откровенными, то лекарств против гриппа не существует. Есть только те, которые могут избавить вас от симптомов и облегчить самочувствие. Тем более, что самостоятельное лечение может изрядно навредить вам, ведь вы можете лечиться не от той болезни, которая, по вашему мнению, у вас есть.
Алкоголь
К сожалению, или к счастью, алкоголь не может спасти вас от гриппа. Наоборот, он вполне спокойно занижает иммунитет, что станет причиной того, что ваше лечение затянется надолго.