Три полезных свойства корицы

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Пользу корицы

Корица снижает содержание глюкозы в крови, за счет чего полезна для диабетиков. Поможет она и желающим похудеть, потому что способствует превращению глюкозы в энергию, а не в жир, и стимулирует работу кишечника. Но чтобы эти полезные свойства корицы работали в полную меру, не стоит употреблять ее с булочками, пирожными и иными сладостями – это противопоказано для худеющих в любом случае.

Так же корица способствует понижению уровня холестерина в крови, что уменьшает вероятность возникновения инфаркта, атеросклероза, инсульта. Стимулирует работу головного мозга, расширяет сосуды.

Помогает быстрее избавиться от простудных заболеваний поможет корица с медом. Рекомендуемая доза – четверть чайной ложки порошка на столовую ложку меда. Употреблять 3 раза в день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-Головная боль у ребенка: как помочь?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Раннее развитие детей: необычный способ Kumon
  • Медовый коктель
  • Куриные котлеты с капустой

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr