Три полезных свойства корицы
Корица снижает содержание глюкозы в крови, за счет чего полезна для диабетиков. Поможет она и желающим похудеть, потому что способствует превращению глюкозы в энергию, а не в жир, и стимулирует работу кишечника. Но чтобы эти полезные свойства корицы работали в полную меру, не стоит употреблять ее с булочками, пирожными и иными сладостями – это противопоказано для худеющих в любом случае.
Так же корица способствует понижению уровня холестерина в крови, что уменьшает вероятность возникновения инфаркта, атеросклероза, инсульта. Стимулирует работу головного мозга, расширяет сосуды.
Помогает быстрее избавиться от простудных заболеваний поможет корица с медом. Рекомендуемая доза – четверть чайной ложки порошка на столовую ложку меда. Употреблять 3 раза в день.
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