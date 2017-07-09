Три опасные и малоизвестные фобии
Папафобія
Папафобія – это состояние, когда страх возникает при виде или мысли о Папе Римском. Ученые всего мира не могут выяснить, что же является причиной такого страха, и никто до сих пор точно не знает, что способно вызвать данное заболевание.
Турофобія
Фобия с таким странным названием выражается в страхе сыра. Люди с этой фобией покрываются испариной, когда видят даже малюсенький кусочек сыра. Есть и те, кто даже слово «сыр» слышать не могут. Нелюбовь к творогу поняла, но страх – нет, ведь, казалось бы, что может быть страшного в тертом сыре, например?
Геніофобія
Если кто-то бросился от вас наутек – это не значит, что с вами что-то не так! Возможно, человек просто испугалась вашего подбородка. Люди, страдающие этим видом фобии, боятся выступающих подбородков, или двойных подбородков.
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