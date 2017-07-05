Три обязательные черты характера настоящего мужчины
Способность к сопереживанию
Эмпатия – способность и готовность понять чувства и эмоции другого человека – позволяет даже в пылу ссоры стараться слушать и слышать партнера.
Чувство юмора
Именно юмор способен разрядить обстановку даже тогда, когда эмоции бьют ключом. Юмор как влияет холодный душ на разгоряченные головы, и пусть юмористический взгляд на ситуацию и не срабатывает в 100% случаев, но если он работает, то работает хорошо.
Готовность вести диалог
Если оба настроены на то, чтобы остаться вместе, вы просто обязаны продолжать говорить друг с другом, даже в ситуации острого конфликта. Выработка общей стратегии решения спорных ситуаций достигается только в диалоге.
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