Три народные антибактериальные средства
1. Грейпфрут.
Мы так привыкли что этот фрукт ассоциируется только со сжиганием жира и забыли о его антибактериальные способности. В грейфрутовому соке содержится витамин С, который имеет полезное действие на иммунитет. Наиболее полезными являются пленочка грейпфрута. Поэтому съедайте каждый день по половинке этого фрукта.
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2. Прополис.
Его применение разнообразно: в виде настойки можно принимать как средство от простуды (несколько капель в день) или же натирать настойкой больные суставы.
3. Алоэ.
Этот неприметный вазон который стоит у вашей бабушки на подоконнике способен и укреплять иммунную систему и бороться с грибками и бактериями. А еще с алоэ делают капли для носа при гайморите.Также сок алоэ можно добавлять по несколько капель и чай или же фруктовый сок – это только повысит его закрепляющим способность.
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