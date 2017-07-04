Три народные антибактериальные средства

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Антибактериальные средства

1. Грейпфрут.
Мы так привыкли что этот фрукт ассоциируется только со сжиганием жира и забыли о его антибактериальные способности. В грейфрутовому соке содержится витамин С, который имеет полезное действие на иммунитет. Наиболее полезными являются пленочка грейпфрута. Поэтому съедайте каждый день по половинке этого фрукта.

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2. Прополис.
Его применение разнообразно: в виде настойки можно принимать как средство от простуды (несколько капель в день) или же натирать настойкой больные суставы.

3. Алоэ.
Этот неприметный вазон который стоит у вашей бабушки на подоконнике способен и укреплять иммунную систему и бороться с грибками и бактериями. А еще с алоэ делают капли для носа при гайморите.Также сок алоэ можно добавлять по несколько капель и чай или же фруктовый сок – это только повысит его закрепляющим способность.

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