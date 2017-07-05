Три методы лечения воспаления яичников
Ягоды можжевельника
С помощью можжевельника можно вылечить даже двухстороннее воспаление яичников. Для этого нужно заварить в стакане кипятка 15-20 ягод можжевельника и дать им настояться 4 часа. Такой можжевеловый настой нужно принимать три раза в день по одной столовой ложке.
Настой лапчатки гусиной
Сухую траву лапчатки гусиной в количестве 2 столовых ложек нужно залить двумя стаканами кипятка и дать настояться около часа. Пить такой настой нужно 4 раза в день за полчаса до еды по полстакана.
Ягодный настой
Это вкусное средство при комплексной терапии воспаления яичников. Он состоит из плодов шиповника и красной смородины – богат витамином С. Смешай эти ягоды по 20-30 г на стакан кипятка, дай настояться один час, после чего процеди и принимай по 3-4 раза на день. Можно добавить ложку сахара по вкусу.
Грецкие орехи
Грецкие орехи, которые помогают нам в лечении многих болезней, эффективны и при лечении проблем с яичниками. В данном рецепте используется не скорлупа, а листья ореха. Залей столовую ложку измельченных ореховых листьев стаканом кипятка и настаивай 4 часа. После этого стакан раздели на 5 приемов в день.
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