Три метода очищения организма от токсинов
Утро с лимоном
Только-только проснувшись, выпейте стакан теплой воды с лимоном. Это обеспечит ваш организм калием, кальцием, магнием и витамином С. В течение ночи организм обезвоживается, что вызывает замедление обменных процессов. Выпив стакан воды, вы запустите метаболизм с новой силой. К тому же лимон – мощный антиоксидант, он защищает организм от свободных радикалов и укрепляет иммунную систему.
Занимайтесь йогой
Не стоит становиться в йоге профи, но одно полезное упражнение из йоги все же стоит выполнять регулярно. Это – «скручивание»: в положении сидя разверните корпус в одну сторону как можно больше, задержитесь в этой позе на 5-10 секунд, затем сделайте скручивание в другую сторону. Во время выполнения упражнения дышите ровно и глубоко.
Скручивание стимулирует пищеварение, расслабляет мышцы и диафрагму, позволяя пищеварительной системе работать эффективнее.
Больше брокколи
Брокколи – бесценный продукт, особенно для тех, чей организм страдает от воздействия токсинов. Брокколи, как и другие виды капусты, богата антиоксидантами. Исследование показало, что женщины, в рационе которых было много брокколи или других овощей из семейства крестоцветных, меньше страдали от всевозможных воспалительных процессов.
Брокколи хороша также для профилактики сердечных заболеваний, сахарного диабета и дефицита железа в организме.
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