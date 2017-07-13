Три маски из дыни для разных типов кожи
Маска из дыни для нормальной кожи лица
Мякоть дыни смешайте с 1 чайной ложкой меда и 1 столовой ложкой сметаны. Хорошо перемешайте все. Маска для лица из дыни наносится на 15-20 минут, а затем смывается прохладной водой.
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Маска из дыни для жирной кожи лица
Небольшой кусочек дыни разотрите в однородную кашицу, чтобы получилось не менее 2 столовых ложек мякоти. В полученную смесь добавьте 1 взбитый яичный белок и 1 столовую ложку меда. Все тщательно перемешайте. Перед нанесением протрите кожу дынным соком. Нанесите на 20 минут, затем смойте прохладной водой.
Маска из дыни для сухой кожи лица
Соком дыни смочить тонкий слой ваты, салфетку из стираного полотна или нескольких слоев марли, слегка отожмите и наложите на кожу лица на 15-20 минут.
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