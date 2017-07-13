Три явные признаки, что муж изменяет
Тесное общение с другой женщиной. Если у вашего мужа появилась коллега по работе, старая институтская знакомая или школьная подруга, с которой он регулярно проводит время – это уже повод для того, чтобы начать волноваться. Особенно, если в этом общении он начинает немного отдаляться от вас. Это довольно неприятно и ведет к многочисленным ссорам. Муж же может отвечать некоторыми фразами, которые не оставят вам видимых поводов для ревности: например, “она мне как сестра”.
Регулярные опоздания домой после работы. Если муж очень часто задерживается на работе, начал регулярно ездить с друзьями на рыбалку или ходить в баню это может послужить еще одним тревожным сигналом для жены. Вполне вероятно, за большей частью этих задержек и походов в баню кроется обыкновенный визит к любовнице.
Охлаждение отношения мужа к вам. Интим стал куда менее регулярным под предлогом усталости? В свободное время супруг предпочитает побыть один, за компьютером, газетой или телевизором, желательно без тебя как отвлекающего фактора? Очень вероятно, что его жажда общения уже втамована другой женщиной.
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