Три факта о высокую температуру тела
1. Температура 36.6 – это среднестатистическая норма
Температурные показатели человека могут колебаться от 36.5 до 37.2. Причем, температура может меняться в течение дня: наиболее низкая она в 03.00-04.00 часов ночи, наиболее высокая в 16.00-18.00 часов. Температура тела – понятие условное, потому что каждый орган имеет свою комфортную для нормального функционирования температуру. Например, температура печени 37.8-38 градусов, а кожи – 30-33 градуса. Максимально высокая температура тела для человека имеет предел 42-43 градуса. При этом начинают свертываться белки и нарушается обмен веществ в тканях мозга.
2. Температуру, вызванную бактериальной или вирусной инфекцией, сбивать не нужно
Высокая температура (37,5) является защитной реакцией организма на бактерии и вирусы. Именно она помогает организму бороться с инфекцией, так как является губительным для многих патогенных микроорганизмов, разрушая их клеточную структуру. Температура также подстегивает иммунную систему, улучшая фагоцитоз (расщепления чужеродного белка), стимулируя образование антител и интерферона.
3. Показания градусника зависят от способа измерения
Ректальная (в прямой кишке) температура обычно выше на градус, чем оральная, а температура, измеренная в подмышечной впадине на градус ниже оральной. Самый достоверный измерение – ректальный, однако его нужно с осторожностью проводить. И никогда не пытайтесь измерить температуру, приложив ладонь ко лбу: даже опытные врачи не способны вычислить ее таким образом!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О чем расскажет боль в разных частях головы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Воспитание, которое доводит детей до депересії
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Медовый коктель
- Куриные котлеты с капустой