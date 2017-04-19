Три ДТП: пешеход погиб, три водителя в больнице
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Возле с. Сильченково Талалаевского района на автомобильной дороге Талалаевка – Ичня – Дмитровка – Харькове в 11 часов произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора-экскаватора «Борекс ЭО 2102». В результате происшествия водители обоих транспортных средств получили травмы и были доставлены в Талалаевской центральной районной больницы. В Чернигове на регулируемом перекрестке проспекта Победы и улицы Мстиславской в 14 час. 10 мин. произошло столкновение автомобилей «ВАЗ 210994-20» и «ВАЗ-111840-114-30». В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-111840-114-30» получил травмы и был госпитализирован в неврологическое отделение Черниговской городской больницы № 1. На 14 км автодороги Чернигов – Городня – Сеньковка вблизи дачных массивов в с. Березанка Черниговского района в 21 час. 55 мин. водитель автомобиля «Mercedes-Benz 311CDI» совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход, 1955 года рождения, от полученных телесных повреждений погиб на месте аварии.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым