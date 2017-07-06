Три чудо-свойства яблок

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Пользу яблок

Яблоки восстанавливают кровь. Они богаты железом, и регулярное употребление яблок повышает уровень гемоглобина, что полезно при малокровии и после большой кровопотери.

Они стимулируют прилив жизненных сил, помогают при стрессах и усталости, укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают работу мозга. Это происходит благодаря большому содержанию минералов: магния, фосфора, кальция, калия, селена и йода, а также витаминов С, В1, В2, РР, Е.

Яблоки очень полезны гипертоникам, так как удаляют из организма избыточные воду и соль, чем способствуют снижению кровяного давления.

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