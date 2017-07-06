Три чудо-свойства яблок
06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Яблоки восстанавливают кровь. Они богаты железом, и регулярное употребление яблок повышает уровень гемоглобина, что полезно при малокровии и после большой кровопотери.
Они стимулируют прилив жизненных сил, помогают при стрессах и усталости, укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают работу мозга. Это происходит благодаря большому содержанию минералов: магния, фосфора, кальция, калия, селена и йода, а также витаминов С, В1, В2, РР, Е.
Яблоки очень полезны гипертоникам, так как удаляют из организма избыточные воду и соль, чем способствуют снижению кровяного давления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-Финская диета, если нужно похудеть перед морем
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как помочь подростку найти себя? Топ-5 советов
- Сколько воды должны пить дети и почему
- Медовый коктель
- Куриные котлеты с капустой