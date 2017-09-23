Тревожная кнопка: правила обращения с пультом женской сексуальности+18
2017-09-17 20:54
Тревожная кнопка: правила обращения с пультом женской сексуальности+18
Советы мужчинам по управлению пультом женской сексуальности.
-Самое главное в клиторе — это его найти. Располагается он в углу, образованном складками половых губ в самом низу лобка. Это маленький продолговатый бугорок (впрочем, размеры и формы могут быть разными). Найти его не так-то легко, особенно на ощупь, но стоит попробовать это сделать лучше будет, если ты обойдешься без фонарика и микроскопа).
– Чувствительность клитора варьируется, однако стоит учесть, что самый нечувствительный клитор все равно превосходит по этим параметрам пенис. Причем преобладает настолько, что много женщин вообще не испытывают прямого прикосновения к нему пальцем.
– Некоторые отчаянные девушки пирсингуют свой клитор. С одной стороны, это делает секс гораздо острее, с другой?— такая девушка никогда не застрахована от мелких, алевкрай болезненных инцидентов, связанных с тем, что кто-то случайно слишком сильно задел или дернул волшебное колечко.
– У женщин тоже бывает эрекция. Чем сильнее девушка возбуждается, тем крупнее и краснее становится ее клитор.
– У многих женщин вообще не бывает вагинального оргазма?— только клиторальный. То есть она может испытывать оргазм лишь в те моменты, когда кто-нибудь гладит или потирает ее клитор.
– Ни один мужчина в мире, даже лауреат конкурса пианистов, не может конкурировать с самым дешевым вибратором, когда речь идет о стимуляции клитора. Поэтому не стоит спорить с природой?— лучше купить этот вибратор и сделать его своим надежным помощником.
– Никогда не надо играть с ее клитором сухими пальцами. Прежде чем браться за это дело, смочи их слюной.
– Девушки с гіперчувствітєльним клитором вообще не переносят прямого прикосновения к нему. В этом случае лучше всего?— прикрыть капризную кнопку складочкой расположенной по соседству кожи и влиять только через нее.
– Непосредственно перед введением пениса во влагалище потрись им об области, где расположен клитор. Не забывай о него также и во время секса. Особенно если вы используете позу, при которой твои пальцы легко достают до заветного места. Наиболее удобная для этого поза— «догги–стайл».
– Тем не менее непосредственно во время секса не стоит зацикливаться на клиторе: 10-15 секунд поглаживания ему хватит на то, чтобы зарядиться сексуальной энергией на ближайшие несколько минут.
– В секс-шопах продаются гели, стимулирующие приток крови к клитору и таким образом ускоряют наступление оргазма.
– Самый лучший и всегда доступный вибратор для клитора?— душевой шланг с откручивающимся рассекателем воды.