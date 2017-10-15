Тренер сборной Украины может покинуть команду и возглавить “Рубин”
15.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-14 22:31
Тренер сборной Украины может покинуть команду и возглавить “Рубин”
Испанский специалист все-таки вернется в казанский «Рубин».
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Один из ассистентов Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины, Рауль Рианчо, в ближайшее время покинет свой пост и вернется в казанский «Рубин», где в свое время плодотворно работал с Курбаном Бердыевым, передает Rus.Media.
Ранее об уходе Рианчо сообщалось в конце мая, но тогда специалист остался, считая неправильным решение уйти из команды в разгар рабочего процесса.