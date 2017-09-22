Тренер “Боруссии” назвал проблему Ярмоленко
22.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-22 07:14
Тренер “Боруссии” назвал проблему Ярмоленко
Петер Босс поделился мнением о физических кондициях украинца.
Главный тренер дортмундской Боруссии Петер Босс прокомментировал замену Андрея Ярмоленко в середине второго тайма матча против Гамбурга, передает Rus.Media.
“У Ярмоленко есть проблемы с тем, чтобы играть все 90 минут. Но он, несомненно, очень хороший игрок, который участвовал во всех голевых атаках нашей команды”, – сказал Босс.