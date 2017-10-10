Трейлер новых “Звездные войны: Последние джедаи” стал хитом Сети (видео)
2017-10-10 11:11
Трейлер новых “Звездные войны: Последние джедаи” стал хитом Сети (видео)
В прокате фильм ожидается 14 декабря этого года. Ролик менее чем за сутки собрал 2,3 миллиона просмотров.
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Компания Disney на официальном YouTube-канале Star Wars обнародовала новый трейлер фильма “Звездные войны: Последние джедаи” режиссера Райана Джонсона, передает Rus.Media. В прокате фильм ожидается 14 декабря этого года. Ролик менее чем за сутки собрал 2,3 миллиона просмотров.
По сюжету нового фильма, в галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно борются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Помог ей в этом Люк Скайуокер, который показан в трейлере. События фильма разворачиваются после гибели Хана Соло.
В главных ролях в ленте снимаются Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Джон Бойега и Адам Драйвер.