Травмированного футболиста «Десны» не хотели принимать в больнице
Защитник черниговской «Десны» Денис Фаворов во время поединка Первой лиги против «Ингульца» получил сотрясение мозга и был доставлен в областную больницу, где ему отказали в медицинской помощи. Об этом сообщает издание «Футбол».
«Все было бы ничего – сотрясение мозга лечится, но Дениса Фаворова не приняли в черниговскую областную больницу. Приемное отделение отказало в приеме человеку с травмой головы и маринувало его по мере доступного. Пока не ворвался вице-президент «Десны», который наконец-то разобрался со всей этой фигней!», – говорится в сообщении.
Как сообщил ЧЕline руководитель пресс-службы ФК «Десна» Александр Шевченко, Денис Фаворов находится в областной больнице и чувствует себя плохо.
«Плохо себя чувствует. В этом году уже, к сожалению, не сыграет», — отметил Александр Шевченко.
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