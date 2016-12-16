Транспортная реформа: черниговцев ждут обновленные маршрутки
В Чернигове продолжается транспортная реформа. О ее завершении можно будет говорить уже после 10 января, когда черниговцы получат новую усовершенствованную транспортную сеть. Конкурсная комиссия, возглавляемая заместителем мэра Александр Ломако, объединила власть, перевозчиков и общественность, что должны честно и прозрачно провести конкурс, ведь участники изменений смогли добиться устранения из состава руководства комиссии ангажированных чиновников. – Как показало обсуждение с общественностью, было обработано 9000 обращений. Петиции, заявления, звонки. В конце концов, обсуждение показало, что нынешняя маршрутная сеть полностью устраивает наших жителей, были только жалобы на состояние подвижного состава, – Александр Бельский, начальник управления транспорта. Среди главных транспортных изменений руководитель управления транспорта Александр Бельский называет сокращение 28-го и 34-го маршрутов, потому что они дублировали маршрут троллейбуса № 3; объединение 25-го и 31-го маршрутов под номером 25, и 26-го и 32-го – под номером 26; постепенно весь транспорт будет обновлен. Обязательно все маршрутки будут оборудованы двумя автоматическими дверями. Эта норма в течение трех лет уберет с дорог города все старые «Руты» и «Дельфины», которых сейчас около 180 единиц, а также на всех конечных остановках перевозчики должны установить стенды с их точным расписанием движения, несоблюдение которого будет вращаться наказание в виде штрафов. Перевозчики уже готовятся к новым условиям и капитально отремонтировали большинство имеющегося транспорта, закупили новые автобусы. – Мы даем гарантию со стороны города, вы взяли, например, любой маршрут, ближайшие пять лет этот маршрут вы обслуживать при условии, что выполнять пункты договора, в которых, помимо качественных показателей, прописать обновление транспорта, тогда предприниматель может посчитать экономику, – Александр Ломако, заместитель черниговского городского головы. – За два-три года перевозчики обязаны инвестиционными предложениями, должны обновить подвижной состав. Я думаю, жители города это увидят. Однозначно – Сергей Вакуленко, депутат Черниговского городского совета. Под лозунгом реформирования власти всячески пытается повысить роль Черниговского троллейбусного управления, хотя сами троллейбусники признают, что не смогут полноценно заменить маршрутки, даже на главных магистралях. – То есть полностью продублировать 12-й маршрут мы не имеем технической возможности, – Руслан Емец, начальник коммерческой службы КП «ЧТУ». – Основные магистрали города имеют обслуживаться троллейбусами, но для этого мы посчитали с Лавренюком, нам нужно минимум 110 троллейбусов, – Александр Ломако, заместитель черниговского городского головы. В перспективе «транспортники» решили, что будут работать над созданием пока экспериментального ночного маршрута и искать возможности внедрения GPS-навигации и безналичной оплаты проезда.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
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Denis Kuznetsov