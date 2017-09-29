Транспорт будущего: Илон Маск показал путешествие на ракете по Земле (видео)
2017-09-29 13:51
Транспорт будущего: Илон Маск показал путешествие на ракете по Земле (видео)
Путешествие из Нью-Йорка до Парижа может длиться всего полчаса.
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск предлагает применять ракеты не только для полетов в космос, но и для быстрого передвижения по Земле, передает Rus.Media. Об этом он пишет в своем микроблоге в Twitter, публикуя видео концепта этого вида транспорта.
“BFR will take you anywhere on Earth in less than 60 mins https://t.co/HWt9BZ1FI9”
По замыслу Маска, с помощью ракеты можно будет добраться в любую точку Земли менее чем за 60 минут, а большинство мест планеты – менее чем за полчаса. в частности, из Гонконга в Сингапур можно будет добраться за 22 минуты, из Бангкока в Дубаи путешествие займет 27 минут, а из Нью-Йорка в Париж – полчаса.
В своем Instagram Илон Маск отметил, что стоимость поездки будет на уровне стоимости эконом-класса самолета.
В приложенном видео показано задумка Илона Маска. Люди садятся на большой катер, который доставит их к плавучей платформе с ракетой. Потом ракета взлетает, в воздухе от нее отделяется одна ступень и возвращается назад, а ракета долетает до нужной точки.