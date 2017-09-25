Трамп злостно ответил дипломату КНДР в ООН

despravda | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-24 12:03

Трамп злостно ответил дипломату КНДР в ООН
Долго не протянут.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп жестко ответил на обвинения северокорейских дипломатов в ООН, передает Rus.Media.

Об этом политик написал у себя на странице в Twitter.

«Только что послушал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он продолжит повторять мысли маленького «человека-ракеты», долго они не протянут», — отметил Трамп.

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