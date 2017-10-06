Трамп сделал тревожное заявление в Белом доме сразу после встречи с военными США

despravda | 06.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-06 18:50

Трамп сделал тревожное заявление в Белом доме сразу после встречи с военными США
Это затишье перед бурей.

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Президент США Дональд Трамп сразу после встречи с высокопоставленными офицерами армии США в Белом доме сделал тревожное заявление о “затишье перед бурей”, передает Rus.Media. Об этом сообщают американские СМИ, публикуя видео неоднозначной признаки от президента США.

В ответ на вопрос журналистов о том, что именно Трамп имел в виду, глава США лишь два раза повторил, что это может быть “затишье перед бурей”.

Присутствующие в комнате журналисты продолжали задавать вопросы о том, Трамп об операции против террористов ІДІЛ или возможное ухудшение отношений с Ираном, однако он лишь лаконично ответил, что вскоре общество узнает, что именно он имел в виду.

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