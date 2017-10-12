Трамп опроверг намерены в десять раз увеличить ядерный арсенал США и усомнился в лицензии NBC
2017-10-11 20:54
Трамп опроверг намерены в десять раз увеличить ядерный арсенал США и усомнился в лицензии NBC
“Ненастоящие новости @NBCNews придумали историю о том, что я хотел десять раз увеличить наш ядерный арсенал. Полная выдумка, сделанная, чтобы унизить. NBC = CNN!”, – написал Трамп в Twitter.
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В следующем твите Трамп отметил: “Со всей ложью, которая идет от NBC и других сетей, уместно подвергнуть сомнению их лицензию? Плохо для страны!”
Накануне сеть NBC сообщила, что на встрече с высокопоставленными должностными лицами США, ответственными за национальную безопасность, которая состоялась летом, Трамп удивил военных желанию в десять раз нарастить ядерный арсенал страны. В своем репортаже NBC ссылается на сообщение трех должностных лиц присутствующих на заседании.
Чиновники отметили, сообщает NBC, что этот комментарий Трамп сделал увидев график стабильного уменьшения количества ядерного оружия США с конца 1960-х годов. Трамп указал, что он стремился бы увеличить количество и не быть внизу графика.
Два высокопоставленных чиновника администрации США сообщили, что во время отдельной встречи после этого заявления, советники Трампа отметили президенту на тех причинах, почему расширение ядерного арсенала Америки не является уместным. “Он поддерживает модернизацию, – сказал один из чиновников NBC, – его только беспокоит, что США прекратили инвестиции в это”.
Во время президентской кампании Дональд Трамп заявлял, что США “должны существенно усилить и расширить ядерные способности”.
США сейчас имеют 4 000 ядерных боеголовок, сообщает NBC со ссылкой на данные Федерации американских ученых. В конце 1960-х, количество таких боеголовок достигла максимума и составила 32 000.