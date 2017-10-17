Трагический понедельник: ДТП унесли две жизни
Так, в сек. Малое Устье Сосницкого района на мосту через р. Десна в 6 час. 28 мин. 16 октября водитель автомобиля «ВАЗ-2101» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Renault Premium». В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2101» от полученных телесных повреждений скончался на месте аварии.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Того же дня в 19 час. в с. Красиловка Козелецкого района водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленных местах. В результате происшествия пешеход, 1947 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте аварии.
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